Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo Linh ADD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo Linh ADD
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Quản lý duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại.
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi doanh số, xúc tiến hoạt động bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong quản lý kinh doanh
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao
- Có thể đi công tác (Chủ yếu tại Hà Nội và Bắc Ninh)
Tại Công ty TNHH Bảo Linh ADD Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng quyền lợi theo luật lao động Việt Nam
- Môi trường năng động sáng tạo
- Được review lương theo lộ trình và cơ hội thăng tiến trong công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Linh ADD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
