Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong mở rộng, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và chuyển đến công ty, hai bên sẽ trao đổi và bàn giao công việc hàng ngày;

Phản hồi các vấn đề của khách hàng cho công ty và yêu cầu các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp để cải tiến;

Khi các bộ phận trong công ty gặp phải vấn đề trong sản xuất, phối hợp kịp thời với các bộ phận khác nhau để giải quyết vấn đề.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tiếng Trung -Anh ,

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Trình độ từ Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm 03 năm trở lên

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: 18-25 triệu/ tháng (Bao gồm lương cứng và phụ cấp, thưởng)

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến cao

Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.