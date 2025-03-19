Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Yên Phong mở rộng, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và chuyển đến công ty, hai bên sẽ trao đổi và bàn giao công việc hàng ngày;
Phản hồi các vấn đề của khách hàng cho công ty và yêu cầu các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp để cải tiến;
Khi các bộ phận trong công ty gặp phải vấn đề trong sản xuất, phối hợp kịp thời với các bộ phận khác nhau để giải quyết vấn đề.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung -Anh ,
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Trình độ từ Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm 03 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-25 triệu/ tháng (Bao gồm lương cứng và phụ cấp, thưởng)
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến cao
Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 3-4, KCN Yên Phong, xã Yên Trung, yên Phong, BN

