Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Thực hiện phát triển hệ thống đại lý mới để đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng kinh doanh.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan tại tỉnh Bắc Ninh để tăng cường hợp tác và mở rộng kinh doanh.

- Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh và đạt được mục tiêu doanh thu tại tỉnh Bắc Ninh

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý và phát triển thị trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến trong ngành vật liệu xây dựng, sơn nước.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thu nhập từ 14-22 triệu/tháng.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Chế độ công tác phí, tiếp khách vv... theo quy định Công ty.

- Được hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin