Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 45 Nhơn Hòa 22, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý khách hàng theo danh sách công ty đã có, đồng thời tìm kiếm, xây dựng, mở rộng mối quan hệ khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra.
• Theo dõi, phân tích, tổng hợp, dự báo doanh số bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.
• Tham gia xây dựng chương trình bán hàng.
• Triển khai các chương trình bán hàng, các hoạt động khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể theo chiến lược của công ty nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.
• Theo dõi tình hình công nợ khách hàng (nếu có), đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.
• Thực hiện chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố (nếu có), chăm sóc khiếu nại của khách hàng, đảm bảo độ hài lòng và tin cậy của khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu kỹ năng Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, sáng tạo, năng động, trách nhiệm cao với công việc , có khả năng thuyết trình và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
- Kinh nghiệm: >1 năm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB + phụ cấp
- Thưởng lương tháng 13, thưởng thi đua quý,...
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: BHYT, BHXH,...
- Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 30 Lưu Quý Kỳ, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

