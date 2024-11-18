Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 45 Nhơn Hòa 22, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm

• Quản lý khách hàng theo danh sách công ty đã có, đồng thời tìm kiếm, xây dựng, mở rộng mối quan hệ khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra.

• Theo dõi, phân tích, tổng hợp, dự báo doanh số bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

• Tham gia xây dựng chương trình bán hàng.

• Triển khai các chương trình bán hàng, các hoạt động khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể theo chiến lược của công ty nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.

• Theo dõi tình hình công nợ khách hàng (nếu có), đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.

• Thực hiện chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố (nếu có), chăm sóc khiếu nại của khách hàng, đảm bảo độ hài lòng và tin cậy của khách hàng.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu kỹ năng Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, sáng tạo, năng động, trách nhiệm cao với công việc , có khả năng thuyết trình và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Kinh nghiệm: >1 năm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB + phụ cấp

- Thưởng lương tháng 13, thưởng thi đua quý,...

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: BHYT, BHXH,...

- Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin