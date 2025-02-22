Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô 5 +6 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Giới thiệu, tư vấn lắp đặt và bán các sản phẩm công ty:
- Tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp.
- Bán những sản phẩm liên quan như: Tấm pin, đèn năng lượng mặt trời và các thiết bị khác .
2. Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty.
3. Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm vàtư vấnkháchhàng.
4. Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có.
=>Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệpCao đẳng các chuyên ngành trở lên;
Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;
Đam mê, tâm huyết với công việc và sự nghiệp;
Kinh nghiệm: ít nhất > 01 năm kinh nghiệm kinh doanh; Đã từng kinh doanhcác sản phẩm về điện, điện mặt trời là 1 lợi thế;
Yêu cầu khác:Ưu tiêncó bằng lái xe oto.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, thưởng % doanh số cao;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động;
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá,giải chạy,văn nghệ...);
Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện;
Hỗ trợ tiền điện thoại, công tác phí khi đi gặp khách hàng, đi công tác.
Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Cateen Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
