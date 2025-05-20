Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Trần Não, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Bán hàng và quảng bá sản phẩm:

- Tìm kiếm khách hàng mới, sale các sản phẩm mà công ty phân phối;

- Lập kế hoạch bán hàng theo target công ty giao, mở thị trường mới;

- Cập nhật báo giá, sản phẩm mới, chính sách bán hàng và CT khuyến mại cho khách hàng

Dịch vụ khách hàng:

- Hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, cung cấp kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và đề xuất dựa trên nhu cầu của họ;

- Xử lý các mối quan ngại của khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng cao bằng cách giải quyết các vấn đề kịp thời.

Phối hợp cùng phòng kế toán đốc thúc công nợ các khách hàng mình quản lý

Phối hợp với Kho/ Kỹ thuật để xử lý các vấn đề tồn kho, bảo hành, sữa chửa

Yêu Cầu Công Việc

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp cho kênh đại lý các sản phẩm điện máy, sản phẩm tiêu dùng chậm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định;

- Hỗ trợ các khoản công tác phí, đi lại;

- Thưởng các ngày lễ như: sinh nhật, 01/01, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 02/9, 20/10. Ngoài ra còn các chế độ thăm hỏi hiếu hỷ: Ốm đau, cưới hỏi, ma chay (Tùy cấp bậc sẽ có mức đãi ngộ khác nhau).

- Thưởng Tết: Tùy vào điều kiện kinh doanh của DN.

- Được xét tăng lương hằng năm.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

