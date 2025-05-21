Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City - 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tìm kiếm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu khảo sát.

Phỏng vấn tại nhà và thu thập ý kiến người tiêu dùng dựa trên bảng câu hỏi có sẵn.

Không bán hàng, không tiếp thị.

Tặng quà cho người tham gia sau khi hoàn thành phỏng vấn.

Báo cáo kết quả hằng ngày và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có máy tính bảng hoặc smartphone Android.

Thời gian rảnh tối thiểu 5 tiếng/ngày.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có xe máy và yêu thích công việc đi thực địa.

Năng động, trung thực, kiên nhẫn và có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: từ 6.500.000 – 9.500.000 VNĐ/tháng

Lịch làm linh hoạt, chủ động sắp xếp.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng (lên Trưởng nhóm hoặc Giám sát viên).

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin