Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Cimigo
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City
- 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tìm kiếm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu khảo sát.
Phỏng vấn tại nhà và thu thập ý kiến người tiêu dùng dựa trên bảng câu hỏi có sẵn.
Không bán hàng, không tiếp thị.
Tặng quà cho người tham gia sau khi hoàn thành phỏng vấn.
Báo cáo kết quả hằng ngày và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính bảng hoặc smartphone Android.
Thời gian rảnh tối thiểu 5 tiếng/ngày.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có xe máy và yêu thích công việc đi thực địa.
Năng động, trung thực, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
Thời gian rảnh tối thiểu 5 tiếng/ngày.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có xe máy và yêu thích công việc đi thực địa.
Năng động, trung thực, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định: từ 6.500.000 – 9.500.000 VNĐ/tháng
Lịch làm linh hoạt, chủ động sắp xếp.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng (lên Trưởng nhóm hoặc Giám sát viên).
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Lịch làm linh hoạt, chủ động sắp xếp.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng (lên Trưởng nhóm hoặc Giám sát viên).
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI