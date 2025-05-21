Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ HDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 2405 Toà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tiếp cận, tư vấn khách hàng về sản phẩm của Công ty, chốt deal, tăng doanh số;

- Cập nhật số liệu hiệu quả kinh doanh của cá nhân, báo cáo doanh số tuần/tháng/quý/năm, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số bán hàng;

- Phối hợp cùng Phòng sản phẩm, phòng marketing tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

- Thực hiện các công tác khác khi được phân công.

Địa bàn phụ trách: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Địa điểm làm việc: Hà Nội

Tại Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ HDN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương + Thưởng đều theo hiệu quả kinh doanh

- Chế độ phúc lợi đầy đủ + Tự do về thời gian

- Lợi thế về sản phẩm: Được Hãng sản xuất (GE) hỗ trợ về sản phẩm, về địa bàn và các chính sách khác; Công ty có thương hiệu trên thị trường y tế.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thể hiện năng lực không giới hạn.

- Được Ban Giám đốc hỗ trợ khách hàng lớn và địa bàn được giao là chiến lược của công ty

- Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ HDN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin