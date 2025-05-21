Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: JA08 - Thiên đường Bảo Sơn, An Khán, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Tìm hiểu thị trường, khai thác và mở rộng khách hàng (đối tượng khách hàng là: đại lý buôn bán thiết bị vệ sinh phòng tắm.)

• Lập kế hoạch bán hàng, chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu, doanh số khi tiếp nhận.

• Theo dõi công nợ khu vực phụ trách.

• Phụ trách các đại lý hiện tại, thăm hỏi khách hàng thường xuyên và hỗ trợ đại lý bán hàng, tìm kiếm và mở rộng khách hàng.

• Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hàng.

• Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đề xuất giải pháp bán hàng.

• Hoàn thành báo cáo ngày/ tuần/ tháng gửi quản lý trực tiếp.

• Thực hiện công việc theo phân công của cấp trên. - Khu vực địa bàn: Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 20 - 40 tuổi.

• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

• Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm kinh nghiệm sale, bán hàng, tư vấn...

• Ngoại hình: ưa nhìn, tác phòng nhanh nhẹn.

• Chủ động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề.

• Có khả năng làm việc độc lập, tư duy tốt để phân tích đánh giá thị trường và khách hàng.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản chính thức: 10- 30 triệu/tháng + Phụ cấp + % doanh thu + thưởng (lương, hoa hồng và thưởng doanh số sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân, thăng tiến.

• Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ Tết...

• Nghỉ các ngày lễ tết, đảm bảo các quyền lợi theo luật Lao động BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo Quy định của công ty: nghỉ mát, du xuân.

• Được đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin