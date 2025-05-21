Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: JA08

- Thiên đường Bảo Sơn, An Khán, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Tìm hiểu thị trường, khai thác và mở rộng khách hàng (đối tượng khách hàng là: đại lý buôn bán thiết bị vệ sinh phòng tắm.)
• Lập kế hoạch bán hàng, chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu, doanh số khi tiếp nhận.
• Theo dõi công nợ khu vực phụ trách.
• Phụ trách các đại lý hiện tại, thăm hỏi khách hàng thường xuyên và hỗ trợ đại lý bán hàng, tìm kiếm và mở rộng khách hàng.
• Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hàng.
• Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đề xuất giải pháp bán hàng.
• Hoàn thành báo cáo ngày/ tuần/ tháng gửi quản lý trực tiếp.
• Thực hiện công việc theo phân công của cấp trên. - Khu vực địa bàn: Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 20 - 40 tuổi.
• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
• Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm kinh nghiệm sale, bán hàng, tư vấn...
• Ngoại hình: ưa nhìn, tác phòng nhanh nhẹn.
• Chủ động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề.
• Có khả năng làm việc độc lập, tư duy tốt để phân tích đánh giá thị trường và khách hàng.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản chính thức: 10- 30 triệu/tháng + Phụ cấp + % doanh thu + thưởng (lương, hoa hồng và thưởng doanh số sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân, thăng tiến.
• Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ Tết...
• Nghỉ các ngày lễ tết, đảm bảo các quyền lợi theo luật Lao động BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo Quy định của công ty: nghỉ mát, du xuân.
• Được đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 1 đường Tự Lập 58/9 xóm 1, thôn Đông Lao, Xã Đông Lao, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

