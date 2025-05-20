Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 242 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng mình trên địa bàn được phân bổ
- Theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi khách, xử lý phát sinh
- Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách
- Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên
- Có trách nhiệm đảm bảo doanh số theo tháng, quý, năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 21-35 tuổi
- Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế trở lên
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh máy văn phòng, Công nghệ thông tin
- Kỹ năng: Giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học hợp lý và có khả năng làm việc nhóm, thành thạo tin học văn phòng
- Điểm cộng: Sử dụng được Tiếng Anh/ Tiếng Nhật là 1 lợi thế
Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7-8 triệu + chiết khấu hoa hồng + thưởng doanh số + thưởng quý, năm
- Thu nhập hàng tháng tối thiểu 15.000.000 VND
- Thời gian: Giờ hành chính 8h00 - 17h00 (Thứ 2 – Thứ 6)
- Được đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo luật lao động
- Hưởng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi theo cơ chế của công ty và công đoàn
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp
- Làm việc theo nhóm, sẽ luôn được hỗ trợ từ phía Tổ trưởng và Trưởng Phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
