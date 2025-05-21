Tuyển Nhân viên kinh doanh MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 6 - 7, Khu thương mại thấp tầng, Shophouse CT17, Ciputra đối diện 331, Đ. Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉn, Bắc Từ Liêm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Telesale đến các Phụ huynh cần tư vấn khóa học (Có data sẵn)

Giải đáp thắc mắc của Phụ huynh khi cần, tư vấn và chốt khách

Trực page Facebook/Zalo

Hỗ trợ các công việc khác của phòng (theo yêu cầu)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Có nhận sinh viên đang đi học

Nữ

Có mong muốn được làm việc trong môi trường giáo dục chất lượng cao.

Thời gian làm việc: Ưu tiên làm được thứ 7 và Chủ nhật, ĐĂNG KÝ CA LÀM LINH HOẠT

Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPIs, Thưởng doanh thu theo tháng, quý, năm, Thưởng đột xuất…

Hỗ trợ thiết bị làm việc: Điện thoại, Laptop…

Được đào tạo về chương trình và kỹ năng tư vấn

Du lịch cùng công ty trong nước/nước ngoài khi làm việc đủ từ 1 năm

Liên hoan gặp mặt, sinh nhật, Team Building, Year End Party…

Nghỉ và thưởng lễ theo quy định của Nhà nước.

Môi trường, văn hóa doanh nghiệp genZ trẻ trung, năng động.

Hỗ trợ vé gửi xe tháng, hầm để xe rộng rãi.

Được tham gia CLB thể thao, rèn luyện sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin