Tuyển Nhân viên kinh doanh MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại MYGYM CIPUTRA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô số 6
- 7, Khu thương mại thấp tầng, Shophouse CT17, Ciputra đối diện 331, Đ. Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉn, Bắc Từ Liêm, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Telesale đến các Phụ huynh cần tư vấn khóa học (Có data sẵn)
Giải đáp thắc mắc của Phụ huynh khi cần, tư vấn và chốt khách
Trực page Facebook/Zalo
Hỗ trợ các công việc khác của phòng (theo yêu cầu)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc
Có nhận sinh viên đang đi học
Nữ
Có mong muốn được làm việc trong môi trường giáo dục chất lượng cao.
Thời gian làm việc: Ưu tiên làm được thứ 7 và Chủ nhật, ĐĂNG KÝ CA LÀM LINH HOẠT
Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPIs, Thưởng doanh thu theo tháng, quý, năm, Thưởng đột xuất…
Hỗ trợ thiết bị làm việc: Điện thoại, Laptop…
Được đào tạo về chương trình và kỹ năng tư vấn
Du lịch cùng công ty trong nước/nước ngoài khi làm việc đủ từ 1 năm
Liên hoan gặp mặt, sinh nhật, Team Building, Year End Party…
Nghỉ và thưởng lễ theo quy định của Nhà nước.
Môi trường, văn hóa doanh nghiệp genZ trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ vé gửi xe tháng, hầm để xe rộng rãi.
Được tham gia CLB thể thao, rèn luyện sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
