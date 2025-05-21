Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Vân Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lĩnh vực: TIM MẠCH, UNG BƯỚU, EP và TÂM THẦN, ...

Phụ trách kinh doanh, xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thị trường cho các sản phẩm/vật tư y tế của công ty nhằm đạt được Doanh số đã đề ra

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với bệnh viện/khách hàng.

Liên tục nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân tích nhu cầu khách hàng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cập nhật được các thông tin mua sắm hằng quý/hằng năm của các Bệnh viện/khách hàng. Quản lý hồ sơ khách hàng và các thông tin liên quan.

Mọi vấn đề về định hướng sử dụng, phát triển cá nhân, các quyền và nghĩa vụ khác sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Y sinh, Y dược, Marketing, các chuyên ngành liên quan đến y tế, ....

Kinh nghiệm:

Ưu tiên: 01 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh phát triển thị trường, ngành y tế, thiết bị y tế.

Thực tập sinh ĐHYD, ...

Tuổi từ: 20 tuổi - 30 tuổi

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và đàm phán tốt. Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Hiểu biết về thị trường thiết bị/vật tư y tế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Vân Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: từ 10 triệu - 20 triệu (Thưởng theo doanh số)

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, phát triển cá nhân.

Cơ hội thăng tiến cao trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, phép năm, du lịch hàng năm, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Vân Phong

