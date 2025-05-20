Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY ĐỒNG PHỤC WEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà A1, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

- Nhận nguồn khách đăng ký trực tiếp từ công ty chuyển về, đã có sẵn nhu cầu, muốn đặt mua Đồng phục công ty. Tỷ lệ chốt từ 35 – 40% trở lên;

- Gọi điện, nhắn tin, tư vấn và chốt đơn;

- Chăm sóc khách hàng trong và sau bán.

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18 – 30, không yêu cầu giới tính, bằng cấp;

- Không yêu cầu Kinh nghiệm, được đào tạo bài bản 1 tuần trước khi làm việc;

- Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, trung thực;

- Có máy tính cá nhân;

- Biết sử dụng word/ excel cơ bản để soạn thảo văn bản, gửi mail, làm hợp đồng

Tại CÔNG TY ĐỒNG PHỤC WEGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: - Lương cơ bản: 8.000.000tr/tháng

- Phụ cấp điện thoại: 200.000 đồng/tháng

- Phụ cấp xăng xe: Tính theo lượt đăng ký đi gặp khách

- Lương KPI doanh số

Tổng thu nhập từ 15-45 triệu/tháng.

- Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, hiện đại. Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện, happy, đồng nghiệp đáng yêu, sếp xinh đẹp có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ, tủ lạnh, lò vi sóng, máy coffee, trà, coffee cho chị em thư giãn xả stress;

- Du lịch năm 2 lần, teambuilding hàng tuần, sinh nhật tháng;

- Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ diễn ra thường xuyên;

- Có nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và lên Quản lý team và trưởng phòng KD;

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Trang bị đầy đủ công cụ làm việc;

- Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết.... theo quy định nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY ĐỒNG PHỤC WEGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin