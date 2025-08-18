Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Logistics, Chuỗi cung ứng, Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính, Thương mại quốc tế,...

- Kinh nghiệm: Từ 6 tháng kinh nghiệm sales liên quan đến khách hàng doanh nghiệp;

- Kiến thức: Có hiểu biết cơ bản về vận hành logistics là lợi thế; hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp SMEs các ngành như: TMĐT, phân phối, sản xuất, FMCG,...;

- Kỹ năng: Kỹ năng đàm phán, xây dựng hình ảnh/ thương hiệu cá nhân, upsell chủ động;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đảm bảo 3 tháng đầu: 8-10 triệu đồng nếu đạt KPI (KPI từ 10 triệu/tháng). Từ tháng thứ 4: Thu nhập dựa trên doanh thu thực tế.

- Chế độ đãi ngộ & phúc lợi: Các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành và chính sách công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép 12 ngày/năm). Phúc lợi sinh nhật, Lễ/Tết, team building, khám sức khỏe định kỳ...

- Được đào tạo đầy đủ và thăng tiến phát triển cấp bậc, chức vụ theo lộ trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.