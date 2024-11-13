Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận
Kênh Horeca: Nhà hàng, Khách sạn, Bar, Karaoke, Golf
Khu vực phụ trách:
Tiếng Hàn: Quận 7
Tiếng Anh: Bình Thạnh
Tiếng Việt: Quận 4 + 8 + Bình Chánh , Quận Phú Nhuận , Quận 1 , Quận 2 , Quận 7
Viếng thăm khách hàng cũ, mở điểm bán mới
Quản lý hợp đồng, tồn kho, thanh toán, vật phẩm khuyến mãi (POSM),...
Xây dựng mối quan hệ với Nhà phân phối
Báo cáo công việc định kỳ, chấm công đầy đủ qua phần mềm Công ty
Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam dưới 30 tuổi
Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn
Không yêu cầu chứng chỉ, bằng cấp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường tất cả các ngành (đặc biệt là FMCG)
Năng động, vui vẻ, trung thực, có thể làm việc độc lập / teamwork
Sức khỏe tốt, có thể uống được bia, không ngại di chuyển
Thích công việc di chuyển, giao tiếp với khách hàng
Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
ĐẶC BIỆT: NHẬN OFFER TỪ 2024 - LÀM VIỆC TỪ 2025
Thử việc: 60 ngày
Thời gian làm việc: 48 giờ/tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần
Đào tạo 1-1 trong thời gian thử việc
Được đào tạo các kỹ năng nâng cao trong công việc
Cơ hội học tập và trải nghiệm tại Nhật Bản
Thân thiện, hòa đồng
Tinh thần trao đổi và hợp tác
Thứ 7, CN, Lễ, Tết
Ngày nghỉ Công ty, Nghỉ thâm niên
Nghỉ kết hôn, Nghỉ tang chế
Thưởng thành tích tháng/quý/năm, lương T13, xét tăng lương 1 năm/lần
Đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe hàng năm
Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Hỗ trợ tài khoản Grab, Bee khi viếng thăm thị trường vào ban đêm
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet, ăn trưa, đi đến văn phòng
Phụ cấp chuyên cần trong thời gian thử việc
Chi phí tiếp khách, công tác phí (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI