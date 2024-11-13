Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận

Kênh Horeca: Nhà hàng, Khách sạn, Bar, Karaoke, Golf

Khu vực phụ trách:

Tiếng Hàn: Quận 7

Tiếng Anh: Bình Thạnh

Tiếng Việt: Quận 4 + 8 + Bình Chánh , Quận Phú Nhuận , Quận 1 , Quận 2 , Quận 7

Viếng thăm khách hàng cũ, mở điểm bán mới

Quản lý hợp đồng, tồn kho, thanh toán, vật phẩm khuyến mãi (POSM),...

Xây dựng mối quan hệ với Nhà phân phối

Báo cáo công việc định kỳ, chấm công đầy đủ qua phần mềm Công ty

Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam dưới 30 tuổi

Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn

Không yêu cầu chứng chỉ, bằng cấp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường tất cả các ngành (đặc biệt là FMCG)

Năng động, vui vẻ, trung thực, có thể làm việc độc lập / teamwork

Sức khỏe tốt, có thể uống được bia, không ngại di chuyển

Thích công việc di chuyển, giao tiếp với khách hàng

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

ĐẶC BIỆT: NHẬN OFFER TỪ 2024 - LÀM VIỆC TỪ 2025

Thử việc: 60 ngày

Thời gian làm việc: 48 giờ/tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

Đào tạo 1-1 trong thời gian thử việc

Được đào tạo các kỹ năng nâng cao trong công việc

Cơ hội học tập và trải nghiệm tại Nhật Bản

Thân thiện, hòa đồng

Tinh thần trao đổi và hợp tác

Thứ 7, CN, Lễ, Tết

Ngày nghỉ Công ty, Nghỉ thâm niên

Nghỉ kết hôn, Nghỉ tang chế

Thưởng thành tích tháng/quý/năm, lương T13, xét tăng lương 1 năm/lần

Đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe hàng năm

Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Hỗ trợ tài khoản Grab, Bee khi viếng thăm thị trường vào ban đêm

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet, ăn trưa, đi đến văn phòng

Phụ cấp chuyên cần trong thời gian thử việc

Chi phí tiếp khách, công tác phí (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

