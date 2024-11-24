Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10A Trương Công Định, P14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng và các công trình dự án

- Thiết lập, tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng (là các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, ...) để giới thiệu, tư vấn, chào bán sản phẩm TBVS.

- Đàm phán thương lượng, xúc tiến, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ

- Cụ thể công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: từ 25 tuổi đến 40 tuổi

- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

- Lương thưởng: Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành VLXD

- Có khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt, ngoại hình ưa nhìn

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

