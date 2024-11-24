Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10A Trương Công Định, P14, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng và các công trình dự án
- Thiết lập, tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng (là các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, ...) để giới thiệu, tư vấn, chào bán sản phẩm TBVS.
- Đàm phán thương lượng, xúc tiến, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ
- Cụ thể công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 25 tuổi đến 40 tuổi
- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
- Lương thưởng: Thỏa thuận khi phỏng vấn
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành VLXD
- Có khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
- Lương thưởng: Thỏa thuận khi phỏng vấn
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành VLXD
- Có khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt, ngoại hình ưa nhìn
Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI