Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nông Sản Ngô Hoàng Thư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13 Đường số 3, Khu dân cư Tam Bình, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng B2B mới và tiềm năng trong và ngoài nước. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Giám sát việc thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán hợp đồng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, phản hồi của khách hàng và các vấn đề liên quan cho cấp trên. Triển khai, giám sát các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Đề xuất tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quốc tế nếu phù hợp.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chấp nhận sinh viên mới ra trường. Độ tuổi: dưới 35 tuổi Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập. Nhanh nhẹn, năng động, có khả năng xử lý tình huống tốt. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc trong ngành thực phẩm, nông sản là một lợi thế. Khả năng giao tiếp tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc Biết tiếng Trung là một lợi thế (có thể có hoặc không).

Tại Công Ty TNHH Nông Sản Ngô Hoàng Thư Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 30 triệu/tháng (tùy theo năng lực làm việc) (Lương cứng + thưởng lợi nhuận) Chế độ phúc lợi: Đầy đủ theo quy định của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Sản Ngô Hoàng Thư

