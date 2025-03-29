Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán giải pháp làm đẹpcho khách hàngqua các kênhcủa thẩm Phòng khám.

- Chăm sóc khách hàng sau khi đã thực hiện dịch vụ.

- Cập nhật dữ liệu lên phần mềm CRM mỗi ngày

-Quản lý và lưu trữ, bảo mật hệ thống dữ liệu, hồ sơ thông tin Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm

- Ngoại hình ưa nhìn, da đẹp, nữ cao 1m6 trở lên.

- Khả năng giao tiếp lưu loát (Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp).

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm CRM.

- Kỹ năng chốt sale, thuyết phục, xử lí tình huống.

- Kỹ năng bán hàng (Biết, hiểu và đam mê bán hàng).

- Tin học văn phòng thành thạo (Word).

- Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 40 triệu/tháng, gồm ( Lương cứng + % hoa hồng + thưởng)

- Thưởng Lễ, Tết

- Cơ chế tăng lương dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

-Thời gian làm việc:luân phiên theo 2 Ca (8h00 - 17h00, 10h30 - 19h30), nghỉ trưa 1 tiếng.

-Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.

-Nghỉ phép 12 ngày/năm và các chế độ khác cho người lao động theo quy định hiện hành.

-Được tham gia đầy đủ các hoạt động Teambuilding, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

