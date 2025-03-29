Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE
Ngày đăng tuyển: 29/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 44 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán giải pháp làm đẹpcho khách hàngqua các kênhcủa thẩm Phòng khám.
- Chăm sóc khách hàng sau khi đã thực hiện dịch vụ.
- Cập nhật dữ liệu lên phần mềm CRM mỗi ngày
-Quản lý và lưu trữ, bảo mật hệ thống dữ liệu, hồ sơ thông tin Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm
- Kinh nghiệm: tối thiểu
- Ngoại hình ưa nhìn, da đẹp, nữ cao 1m6 trở lên.
- Ngoại hình
- Khả năng giao tiếp lưu loát (Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp).
-
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm CRM.
- Kỹ năng chốt sale, thuyết phục, xử lí tình huống.
- Kỹ năng bán hàng (Biết, hiểu và đam mê bán hàng).
- Tin học văn phòng thành thạo (Word).
- Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 40 triệu/tháng, gồm ( Lương cứng + % hoa hồng + thưởng)
-
:
triệu/tháng
- Thưởng Lễ, Tết
- Cơ chế tăng lương dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
-Thời gian làm việc:luân phiên theo 2 Ca (8h00 - 17h00, 10h30 - 19h30), nghỉ trưa 1 tiếng.
-Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.
-Nghỉ phép 12 ngày/năm và các chế độ khác cho người lao động theo quy định hiện hành.
-Được tham gia đầy đủ các hoạt động Teambuilding, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 44 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

