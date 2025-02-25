Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lương cứng từ 6 - 8 triệu + hoa hồng không giới hạn. Thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc. Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc. Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng Giỏ hàng đa dạng, nguồn HÀNG ĐỘC QUYỀN từ Chủ Đầu tư Được công ty hỗ trợ MKT, cung cấp khách hàng tiềm năng. Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch hàng năm. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên vị trí quản lý trong vòng 6 tháng - 1 năm., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giới thiệu những dự án, sản phẩm, chính sách bán hàng đến khách hàng

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên, có ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, trung thực.

Khao khát kiếm tiền, nhiệt huyết, đam mê BĐS và năng động, tự tin.

Phong cách giao tiếp lịch sự, chịu được áp lực công việc cao, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

Biết sử dụng tin học văn phòng

Đã từng làm trong lĩnh vực BĐS, biết chạy facebook ads là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM

