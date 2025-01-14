Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ khách hàng

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra

Chăm sóc khách hàng tận tình

Tham gia các buổi hội thảo/ sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ trải nghiệm của khách hàng

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23- 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng

Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng

Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương kinh doanh: 12.000.000 - 18.000.000 vnd

Thưởng doanh số: Tháng/ Qúy /Năm

Trợ cấp ( gửi xe, điện thoại): 900.000vnd

Trợ cấp huấn luyện ( 2 tuần đào tạo): 6.000.000vnd

Hỗ trợ Ipad làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các chuyến du lịch trong và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

