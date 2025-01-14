Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 16 Triệu
Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ khách hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra
Chăm sóc khách hàng tận tình
Tham gia các buổi hội thảo/ sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ trải nghiệm của khách hàng
Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23- 35 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng
Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng
Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương kinh doanh: 12.000.000 - 18.000.000 vnd
Thưởng doanh số: Tháng/ Qúy /Năm
Trợ cấp ( gửi xe, điện thoại): 900.000vnd
Trợ cấp huấn luyện ( 2 tuần đào tạo): 6.000.000vnd
Hỗ trợ Ipad làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các chuyến du lịch trong và nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
