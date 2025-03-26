Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân Viên Kinh Doanh

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng quan tâm đến sản phẩm Công ty (bao gồm các sản phẩm giày: Giày chạy bộ, Giày cử tạ, Giày thi đấu điền kinh chuyên nghiệp, Giày boxing, Giày đấu kiếm, Giày vật, Giày thể thao...; Trang phục thể thao, phụ kiện thể thao...).

Chăm sóc khách hàng hiện có, phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối mới theo chiến lược của Công ty;

Thông qua giao tiếp với khách hàng và người chạy, hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ.

Thực hiện kế hoạch vận hành showroom để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng.

Tiến hành các hoạt động khuyến mại, quảng bá thương hiệu tại cửa hàng để thu hút nhiều khách hàng đến với cửa hàng hơn.

Tổ chức các hoạt động chạy bộ, sự kiện để thu hút người chạy bộ đến cửa hàng tham gia các hoạt động.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt huyết, yêu thích công việc bán hàng.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale/ tư vấn, có khả năng quản lý (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán lẻ thương hiệu thể thao).

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale/ tư vấn

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Khác: Biết hoặc yêu thích thể thao là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức thu nhập: Lương cứng 8-12 triệu + Hoa hồng không giới hạn.

Mức thu nhập: Lương cứng 8-12 triệu

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...;

Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản;

Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của nhân viên Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

