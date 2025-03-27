Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của team telesales, bao gồm doanh số, vận hành và nhân sự trong team.
Xây dựng triển khai kịch bản sales, thường xuyên cải tiến quy trình để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.
Hỗ trợ liên hệ, tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
Nắm bắt tình hình biến động thị trường, biến động đội ngũ,… báo cáo lên cấp trên và đưa ra đề xuất kịp thời.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán sản phẩm Edtech.
Mạnh về xây dựng quy trình bán hàng và đào tạo telesales.
Nhiệt huyết, nhạy bén, có khả năng thích ứng công việc nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổngthu nhập upto 40M/ tháng
Bao gồm lương cứng (15M - 20M) + lương com + thưởng khác.
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cứng.
Chế độ thưởng nóng, thưởng kỳ, thưởng dự án,….
Cơ chế phúc lợi khác:
Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13… theo chính sách của Công ty.
Ăn trưa tại công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa Stellar, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

