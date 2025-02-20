Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 29, đường Dân Chủ, KCN VSIP2, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Nhận yêu cầu báo giá của khách hàng sau đó tính toán các chi phí phát sinh đưa ra giá hợp lý cho khách hàng

- Làm việc với khách hàng, báo giá, thỏa thuận giá cả, sẽ có họp với khách hàng nhiều nên cần tiếng nhật tốt. Khách hàng chủ yếu là Nhật.

- Làm việc trực tiếp với sếp Nhật

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Note: - Làm việc VP, Có đi gặp KH (HCM, ĐNA), công việc là tổng hợp báo giá của các BP sản xuất, hỗ trợ sếp làm ppt, thuyết trình cho KH,... đa số là hỗ trợ sếp

- Cần giỏi excel, ppt (form mẫu cty hiện tại đã có sẵn, nhưng các bạn phải giỏi tin học)

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Cao đẳng trở lên, N3 trở lên, tiếng anh cơ bản (đọc hiểu, viết mail)

- Tính toán tốt, Excel tốt

- Fresher ngành kế toán, kinh tế,… hoặc có KN làm kế toán, thu ngân, thumua, sale, báo giá...

- Ngoại hình sáng, làm việc trực tiếp với giám đốc người Nhật

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9 - 12 triệu

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Có cơ hội phát triển sự nghiệp

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế (1 năm tăng lương 2 lần)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT…

- Được hưởng các chế độ khác của công ty: trợ cấp nhà trọ, đi lại, trợ cấp thâm niên…

- Một tháng công ty có 2 ngày nghỉ thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

