Tuyển Nhân viên kinh doanh Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- KCN VSIP1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý chương trình phát triển sản phẩm tại thị trường địa phương: Quản lý dữ liệu sản phẩm chính, nhập thông tin về sản phẩm mới và hiện có;
- Phát triển chiến lược bán hàng tại Việt Nam: Thiết lập mục tiêu bán hàng, Thu thập thông tin đơn hàng hiện tại và lịch sử;
- Chuẩn bị hợp đồng bán hàng, thu thập và cập nhật dữ liệu khách hàng;
- Quản lý quá trình xử lý đơn hàng, xác nhận và tổng hợp đơn hàng bán hàng, nhập đơn hàng vào hệ thống, theo dõi lịch trình giao hàng để cập nhật trạng thái cho khách hàng; đánh giá hiệu suất đơn hàng;
- Hỗ trợ thực hiện kế toán doanh thu: hợp tác với bộ phận Kế toán để tạo dữ liệu lập hóa đơn, giải quyết các yêu cầu lập hóa đơn từ Phòng Kinh doanh & Tiếp thị;
- Nhận và phản hồi các vấn đề, yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng cũng như đo lường mức độ hài lòng của khách hàng;
- Xử lý sản phẩm trả lại: kiểm tra yêu cầu, ghi lại và trả lại sản phẩm cho khách hàng sau khi sửa chữa;
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học;
- Sử dụng Tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Tiếng Nhật;
- Có 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng;
- Cẩn thận, chăm chỉ, giao tiếp hòa đồng, có khả năng chịu áp lực;
- Thành thạo kỹ năng tin học.
Ứng viên vui lòng nộp CV ứng tuyển bằng Tiếng Anh

Tại Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng 2 lần/năm: thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất;
- Lương thỏa thuận, 100% lương trong thời gian thử việc 2 tháng;
- Phụ cấp ngoại ngữ 1 - 2 triệu dành cho nhân viên chính thức;
- 12 ngày phép năm, cứ làm đủ 1 năm tăng thêm 1 ngày phép năm;
- Kiểm tra sức khỏe và đi du lịch hàng năm;
- Các phúc lợi khác do công ty và Công đoàn cung cấp (Đào tạo & Phát triển, Xe công ty đưa đón, trợ cấp nhà ở và di chuyển, trợ cấp ăn trưa & chuyên cần, v.v.);
- BHXH dựa trên 100% lương cơ bản của bạn + Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe UIC 24/7;
- Thưởng vào các ngày lễ (Tết Dương lịch, Ngày Giải phóng và Quốc tế Lao động, Quốc khánh Việt Nam);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD

Nitto Denko Tape Marterials (Viet Nam) Co., LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: RF20, Lô P4, Khu công nghiệp Thăng Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

