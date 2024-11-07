Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hoàng Ngọc Số 4 ngõ 82 , Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn và khai thác nhu cầu sử dụng sản phẩm của các khách hàng mới chủ yếu dựa trên data công ty cung cấp (nhân viên có thể tự kiếm thêm data);
- Duy trì mối quan hệ và phát triển mạng lưới khách hàng hiện có để mở rộng thị trường;
- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng; Thực hiện các giao dịch đàm phán với khách hàng;
- Làm việc trên môi trường thương mại điện tử: Alibaba và các trang mạng xã hội như Facebook, Instagrams,...
- Thời gian làm việc:
. Từ 9:00 - 17:30, nghỉ trưa 12:00 - 13:30 (làm 7h/ngày).
. Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6. Một tháng làm 2 sáng Thứ 7, còn lại nghỉ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo bài bản khi làm việc)
- Sinh năm 1997 – 2002 (chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường hoặc đang trong thời gian chờ bằng)
- Tiếng Anh cơ bản 4 kĩ năng (đối tượng khách hàng 100% là người nước ngoài)
- Ưu tiên nữ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định từ 10 – 20 triệu/ tháng (lương cơ bản từ 7 - 9 triệu + HH)
- Thử việc 2 tháng (nhận 80 %, 20% còn lại được thanh toán sau khi kết thúc HĐTV + hoa hồng)
- Hỗ trợ xăng xe 500k/tháng + gửi xe miễn phí
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại,...)
- Được xét nâng lương định kỳ 6 tháng/lần
- Đóng bảo hiểm đầy đủ
- Thưởng các dịp Lễ Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, nghỉ mát hằng năm theo quy định của Công ty 1-2 lần/năm.
- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho công việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Cơ hội được rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC MẠNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hoàng Ngọc, số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

