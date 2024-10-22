Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Chi nhánh kỹ thuật Viettel Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Vận hành khai thác, ƯCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý đảm bảo chất lượng mạng lưới, quản lý hạ tầng, mạng lưới nhà trạm, thuê bao internet.....

- Vệ sinh, tuần tra bảo vệ, tuyến cáp theo đúng định kỳ. Củng cố, bảo quản, bảo dưỡng nhà trạm, thiết bị, tuyến cáp đạt tiêu chuẩn quy định,

- Kiểm soát công tác vận hành khai thác, nâng cao chất lượng mạng lưới,

- Khảo sát, quy hoạch phát triển mạng lưới,

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, tiếp nhận xử lý sự cố lỗi cho khách hàng...

Giới tính: Nam Độ tuổi: dưới 32.

Trình độ/Chuyên ngành: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Điện dân dụng, Điện lạnh, mạng máy tính, điện tử truyền thông, kỹ thuật điện

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Lưu ý: Chi Nhánh Công Trình Viettel Đắk Lắk sẽ xác minh bằng cấp của ứng viên

Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 đồng trở lên + thưởng.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Viettel, có cơ hội được học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

