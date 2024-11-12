Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đ3, KP 3, P. Tam Hòa, TP.Biên Hoà,Đồng Nai, Biên Hoà

Thiết kế hệ thống điện tự động hóa

Lập trình điều khiển, phát triển hệ thống sản xuất tự động hoá.

Thực hiện khắc phục, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị điện, điện tử.

Nghiên cứu đề xuất cải tiến thiết bị nhằm hợp lý hóa sản xuất, an toàn, tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Phân tích các sự cố về máy móc, thiết bị và đưa ra giải pháp khắc phục phòng ngừa;

Tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo các giải pháp kỹ thuật.

Thực hiện các công việc khác liên quan nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Nam từ 27 tuổi trở lên, kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Điện, Điện tử, Sản xuất, Vận hành sản xuất, Cơ khí, Ô tô, Tự động hóa, ...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm lập trình tự động hoá phục vụ công việc.

Có kiến thức về các thiết bị Tự Động Hoá như PLC, Servo Motor, v.v...

Có khả năng tư duy sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có tinh thần làm việc trách nhiệm cao, chịu áp lực trong công việc,kiên trì, cầu tiến.

Có Đam mê với ngành tự động hoá và nghiên cứu kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát những dụng cụ làm việc đầy đủ những dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc.

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Được nghiên cứu & tham gia xây dựng hệ thống dây chuyền sản xuất dựa trên những thiết bị công nghệ mới trong mảng tự động hoá như PLC, Robot, Vision, Scada, Motor Servo, v.v...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Phụ cấp cơm trưa.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo luật lao động Việt Nam

Du lịch hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building và các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết (tùy vào năng lực từng cá nhân).

