Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 177 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Giao hàng và lắp đặt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới (robot hút bụi, máy chạy bộ, tivi, máy lọc không khí ...)

Kiểm tra xử lý bảo hành tại nhà cho khách hàng.

Thực hiện sửa chữa, bảo trì sản phẩm tại công ty

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam 20 – 30 tuổi.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc học nghề các chuyên ngành điện, điện tử.

- Sức khoẻ tốt, lý lịch rõ ràng, có phương tiện đi lại cá nhân.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt, bảo hành.

- Chưa có kinh nghiệm được ĐÀO TẠO.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển toàn diện

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Nhiều phúc lợi, nghỉ phép năm

Thưởng cuối năm hấp dẫn

Nhiều hoạt động gắn kết đội ngũ, teambuilding, liên hoan ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

