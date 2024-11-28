Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 177 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Giao hàng và lắp đặt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới (robot hút bụi, máy chạy bộ, tivi, máy lọc không khí ...)
Kiểm tra xử lý bảo hành tại nhà cho khách hàng.
Thực hiện sửa chữa, bảo trì sản phẩm tại công ty
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam 20 – 30 tuổi.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc học nghề các chuyên ngành điện, điện tử.
- Sức khoẻ tốt, lý lịch rõ ràng, có phương tiện đi lại cá nhân.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt, bảo hành.
- Chưa có kinh nghiệm được ĐÀO TẠO.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển toàn diện
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nhiều phúc lợi, nghỉ phép năm
Thưởng cuối năm hấp dẫn
Nhiều hoạt động gắn kết đội ngũ, teambuilding, liên hoan ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
