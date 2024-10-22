Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 114 phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị sản phẩm. Thực hiện kiểm tra, test thiết bị, phụ kiện sau khi sửa chữa để đảm bảo thiết bị, phụ kiện hoạt động bình thường, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tay nghề sửa chữa, sẽ làm việc tại bộ phận đào tạo của công ty và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc nâng cao tay nghề cho cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị thành viên. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kỹ thuật hàng không, tự động hóa, điện điện tử Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình Có trách nhiệm, kỷ luật trong công việc Sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên. Nếu chưa có kinh nghiệm thì phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành có liên quan tới kỹ thuật. Ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc tiếng Trung ở mức khá, tốt Sử dụng thành thạo các phần mềm và ứng dụng văn phòng Có chuyên môn về kỹ thuật, điện điện tử, hàng không Có tính chủ động trong công việc. Cầu tiến, có tinh thần học hỏi. Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp. Tỉ mỉ, chính xác, kiên nhẫn trong xử lý công việc Có khả năng làm việc độc lập và làm vệc theo nhóm Có khả năng sắp xếp bố trí công việc, phân tách các đầu nhóm công việc cụ thể.

Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-20.000.000/tháng + Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và doanh thu của công ty Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh chung của công ty Có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nội bộ hoặc thuê giảng viên ngoài Có cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...); Đóng BHXH theo quy định;" Theo quy định của công ty áp dụng tùy từng thời điểm, chức vụ, vị trí tuyển dụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.