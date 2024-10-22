Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
- Hà Nội: Số 114 phố Vũ Xuân Thiều
- Phường Phúc Lợi, Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị sản phẩm.
Thực hiện kiểm tra, test thiết bị, phụ kiện sau khi sửa chữa để đảm bảo thiết bị, phụ kiện hoạt động bình thường, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tay nghề sửa chữa, sẽ làm việc tại bộ phận đào tạo của công ty và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc nâng cao tay nghề cho cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị thành viên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và ban Giám đốc công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kỹ thuật hàng không, tự động hóa, điện điện tử
Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình
Có trách nhiệm, kỷ luật trong công việc
Sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.
Nếu chưa có kinh nghiệm thì phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành có liên quan tới kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc tiếng Trung ở mức khá, tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm và ứng dụng văn phòng
Có chuyên môn về kỹ thuật, điện điện tử, hàng không
Có tính chủ động trong công việc.
Cầu tiến, có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.
Tỉ mỉ, chính xác, kiên nhẫn trong xử lý công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm vệc theo nhóm
Có khả năng sắp xếp bố trí công việc, phân tách các đầu nhóm công việc cụ thể.
Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-20.000.000/tháng + Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và doanh thu của công ty
10-20.000.000/tháng
Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh chung của công ty
Có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nội bộ hoặc thuê giảng viên ngoài
Có cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình
Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...);
Đóng BHXH theo quy định;"
Theo quy định của công ty áp dụng tùy từng thời điểm, chức vụ, vị trí tuyển dụng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
