Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: CCN Kiến Thành, Long Cang, Cần Đước, Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng và dự trù vật tư phụ tùng
Quản lý, cập nhật hồ sơ thiết bị
Xây dựng và hướng dẫn các hướng dẫn vận hành và tự bảo dưỡng máy móc thiết bị
Phân tích dữ liệu liên quan đến hệ thống máy móc thiết bị
Nghiên cứu giải pháp bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị
Tham gia và giám sát, kiểm soát việc bảo dưỡng đảm bảo chất lượng của hoạt động bảo dưỡng cũng như ngân sách đã được thông qua
Kết hợp với bộ phận sản xuất giám sát dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp sử dụng dịch vụ bên ngoài
Quản lý các máy móc thiết bị cần đăng kiểm, kiểm định
Nghiên cứu nâng cao năng lực của hệ thống máy móc thiết bị

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thao tác thực tế vận hành, cài đặt thông số trên các thiết bị biến tần: ABB, Siemens, Yaskawa, Inovance Driver, Inovance inverter, LS, ...
Kiến thức lập trình cơ bản PLC Siemens: S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500.
Kiến thức lập trình cơ bản PLC Delta,PLC Omron, PLC Mitsubishi.
Thao tác cài đặt đồng hồ nhiệt, cảm biến analog, digital
Thao tác sử dụng thành thạo các phần mềm: TIA Portal, CX-Programer, GX Developer, PMSoft, Step 7 Microwin, Step 7 Microwin Smart, WPLSoft, Step 7 Simatic manage, MCGS Pro.
Kiến thức về các động cơ điện: Động cơ điện không đồng bộ (1 pha, 3 pha), động cơ đồng bộ 3 pha, động cơ servo, động cơ bước
Kiến thức về các động cơ điện:
Kiến thức mạch điện: Đọc hiểu bản vẽ điện động lực, điều khiển; Thi công đấu nối điện theo bản vẽ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm 24/7
Thưởng các ngày lễ, tết ... theo chính sách chung tập đoàn và quy định của luật
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, có cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ xăng xe, cơm trưa, cafe trong quá trình làm việc

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CCN Kiến Thành, Long Cang, Cần Đước, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm