Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

- Long An: CCN Kiến Thành, Long Cang, Cần Đước, Cần Đước
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tham gia xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng và dự trù vật tư phụ tùng
Quản lý, cập nhật hồ sơ thiết bị
Xây dựng và hướng dẫn các hướng dẫn vận hành và tự bảo dưỡng máy móc thiết bị
Phân tích dữ liệu liên quan đến hệ thống máy móc thiết bị
Nghiên cứu giải pháp bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị
Tham gia và giám sát, kiểm soát việc bảo dưỡng đảm bảo chất lượng của hoạt động bảo dưỡng cũng như ngân sách đã được thông qua
Kết hợp với bộ phận sản xuất giám sát dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp sử dụng dịch vụ bên ngoài
Quản lý các máy móc thiết bị cần đăng kiểm, kiểm định
Nghiên cứu nâng cao năng lực của hệ thống máy móc thiết bị
Kiến thức lập trình cơ bản PLC Siemens: S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500.
Kiến thức lập trình cơ bản PLC Delta,PLC Omron, PLC Mitsubishi.
Thao tác cài đặt đồng hồ nhiệt, cảm biến analog, digital
Thao tác sử dụng thành thạo các phần mềm: TIA Portal, CX-Programer, GX Developer, PMSoft, Step 7 Microwin, Step 7 Microwin Smart, WPLSoft, Step 7 Simatic manage, MCGS Pro.
Kiến thức về các động cơ điện: Động cơ điện không đồng bộ (1 pha, 3 pha), động cơ đồng bộ 3 pha, động cơ servo, động cơ bước
Kiến thức mạch điện: Đọc hiểu bản vẽ điện động lực, điều khiển; Thi công đấu nối điện theo bản vẽ.
Thưởng các ngày lễ, tết ... theo chính sách chung tập đoàn và quy định của luật
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, có cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ xăng xe, cơm trưa, cafe trong quá trình làm việc
