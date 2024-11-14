Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: CCN Kiến Thành, Long Cang, Cần Đước, Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng và dự trù vật tư phụ tùng

Quản lý, cập nhật hồ sơ thiết bị

Xây dựng và hướng dẫn các hướng dẫn vận hành và tự bảo dưỡng máy móc thiết bị

Phân tích dữ liệu liên quan đến hệ thống máy móc thiết bị

Nghiên cứu giải pháp bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị

Tham gia và giám sát, kiểm soát việc bảo dưỡng đảm bảo chất lượng của hoạt động bảo dưỡng cũng như ngân sách đã được thông qua

Kết hợp với bộ phận sản xuất giám sát dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp sử dụng dịch vụ bên ngoài

Quản lý các máy móc thiết bị cần đăng kiểm, kiểm định

Nghiên cứu nâng cao năng lực của hệ thống máy móc thiết bị

Thao tác thực tế vận hành, cài đặt thông số trên các thiết bị biến tần: ABB, Siemens, Yaskawa, Inovance Driver, Inovance inverter, LS, ...

Kiến thức lập trình cơ bản PLC Siemens: S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500.

Kiến thức lập trình cơ bản PLC Delta,PLC Omron, PLC Mitsubishi.

Thao tác cài đặt đồng hồ nhiệt, cảm biến analog, digital

Thao tác sử dụng thành thạo các phần mềm: TIA Portal, CX-Programer, GX Developer, PMSoft, Step 7 Microwin, Step 7 Microwin Smart, WPLSoft, Step 7 Simatic manage, MCGS Pro.

Kiến thức về các động cơ điện: Động cơ điện không đồng bộ (1 pha, 3 pha), động cơ đồng bộ 3 pha, động cơ servo, động cơ bước

Kiến thức mạch điện: Đọc hiểu bản vẽ điện động lực, điều khiển; Thi công đấu nối điện theo bản vẽ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm 24/7

Thưởng các ngày lễ, tết ... theo chính sách chung tập đoàn và quy định của luật

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, có cơ hội thăng tiến

Hỗ trợ xăng xe, cơm trưa, cafe trong quá trình làm việc

