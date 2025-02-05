Tuyển Nhân viên kỹ thuật BAT Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

- Đưa ra và giám sát kế hoạch, phương pháp bảo trì, khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm, đưa ra giải pháp dự phòng các thiết bị điện, tự động hóa toàn Nhà máy.

- Quản lý việc backup phần mềm, thông số các thiết bị tự động hóa: PLC, HMI, Biến tần, Servo, Nhiệt độ …Phần mềm ứng dụng trong sản xuất…

- Lập trình PLC, HMI, SCADA,… các bài toán ứng dụng về cải tiến máy móc thiết bị đang có và làm mới.

- Đào tạo và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người vận hành và nhân viên bảo trì về các hệ thống tự động hóa.

- Nghiên cứu các thiết bị mới đưa vào ứng dụng, sử dụng và triển khai đào tạo, thực hiện.

- Nghiên cứu các công nghệ, quy trình sản xuất, vận hành thiết bị hiện tại để đưa ra các sáng kiến /cải tiến.

- Tiến hành bảo trì và nâng cấp thường xuyên các hệ thống tự động hóa để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

- Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề với các hệ thống tự động hóa, bao gồm các thành phần phần cứng và phần mềm.

- Theo dõi và phân tích dữ liệu từ các hệ thống tự động hóa để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất.

- Các công việc khác được phân công.