Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt là nhà cung cấp máy trắc địa uy tín lâu năm tại Việt Nam. Chúng tôi là đại diện cung cấp máy GNSS RTK hãng EFIX và ComNav tại Việt Nam, do nhu cầu mở rộng kinh doanh, trắc địa Sao Việt cần tuyển dụng cho vị trí sau:

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA

Số lượng: 3 người

Mô tả công việc

- Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ các loại máy định vị vệ tinh GPS RTK, toàn đạc điện tử và các loại máy liên quan

- Trực tiếp kiểm tra, test thông số kỹ thuật thiết bị trước khi bàn giao cho khách hàng

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề kỹ thuật

- Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn