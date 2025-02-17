Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt
- Hà Nội: Số nhà B20 ngõ 252 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt là nhà cung cấp máy trắc địa uy tín lâu năm tại Việt Nam. Chúng tôi là đại diện cung cấp máy GNSS RTK hãng EFIX và ComNav tại Việt Nam, do nhu cầu mở rộng kinh doanh, trắc địa Sao Việt cần tuyển dụng cho vị trí sau:
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA
Số lượng: 3 người
Mô tả công việc
- Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ các loại máy định vị vệ tinh GPS RTK, toàn đạc điện tử và các loại máy liên quan
- Trực tiếp kiểm tra, test thông số kỹ thuật thiết bị trước khi bàn giao cho khách hàng
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề kỹ thuật
- Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường đại học liên quan đến nghành trắc địa, đo đạc bản đồ (Ưu tiên trường đại học mỏ địa chất)
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
