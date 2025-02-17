Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Sữa chữa, bảo trì, lắp đặt các sản phẩm thiết bị nhà bếp của Công ty;

- Báo cáo cho Trưởng Bộ phận những phản ánh của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Công ty, những sự cố bất thường về sản phẩm được phát hiện trong quá trình thực hiện công việc được giao;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 20 – 30 tuổi, kinh nghiệm từ 1 – 2 năm, chấp nhận sinh viên mới ra trường chịu khó tiếp thu và học hỏi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về ngành cơ khí, điện/điện tử

- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 08 – 12 triệu

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết,...

- Các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ, tết,..theo quy định của PL.

- Du lịch theo kế hoạch của công ty

- Chế độ chăm sóc sức khỏe hàng năm, các phúc lợi khác: đám cưới, sinh con,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG

