Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12/2e, đường số 9, Phường Linh Trung, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

Khảo sát, thiết kế, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, trình

độ Đại học, cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong vận hành hệ thống XLNT.

- Đọc hiểu bản vẽ, nắm vững các công nghệ xử lý nước thải

- Nắm vững quy trình vận hành, xử lý sự cố, nuôi cấy vi sinh

trong hệ thống xử lý nước thải.

- Có khả năng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. thích ứng

với hoàn cảnh và chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh ngắn ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận, chưa bao gồm công tác phí và thưởng

- Lương tháng 13;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Bảo hiểm theo quy định.

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.