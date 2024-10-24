Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12/2e, đường số 9, Phường Linh Trung, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.
Khảo sát, thiết kế, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải, khí thải
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, trình
độ Đại học, cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong vận hành hệ thống XLNT.
- Đọc hiểu bản vẽ, nắm vững các công nghệ xử lý nước thải
- Nắm vững quy trình vận hành, xử lý sự cố, nuôi cấy vi sinh
trong hệ thống xử lý nước thải.
- Có khả năng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. thích ứng
với hoàn cảnh và chịu được áp lực công việc.
- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh ngắn ngày.
độ Đại học, cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong vận hành hệ thống XLNT.
- Đọc hiểu bản vẽ, nắm vững các công nghệ xử lý nước thải
- Nắm vững quy trình vận hành, xử lý sự cố, nuôi cấy vi sinh
trong hệ thống xử lý nước thải.
- Có khả năng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. thích ứng
với hoàn cảnh và chịu được áp lực công việc.
- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh ngắn ngày.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận, chưa bao gồm công tác phí và thưởng
- Lương tháng 13;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Bảo hiểm theo quy định.
- Du lịch hàng năm
- Lương tháng 13;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Bảo hiểm theo quy định.
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI