Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60/10/6 Lâm Văn Bền, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kỹ thuật sản xuất theo sự phân công của quản lý.
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ theo yêu cầu.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.
Tham gia các hoạt động cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS

CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 60/10/6 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

