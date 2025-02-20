Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS
- Hồ Chí Minh: 60/10/6 Lâm Văn Bền, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc kỹ thuật sản xuất theo sự phân công của quản lý.
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ theo yêu cầu.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.
Tham gia các hoạt động cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
