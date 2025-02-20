Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60/10/6 Lâm Văn Bền, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các công việc kỹ thuật sản xuất theo sự phân công của quản lý.

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ theo yêu cầu.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.

Tham gia các hoạt động cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SISTAS

