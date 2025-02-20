Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANTECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lắp ráp, cài đặt máy tính công ngiệp, bo mạch điện tử.

Thi công, lắp đặt, bảo trì hệ thống âm thanh, truyền thanh không dây tại phường (xã).

Các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm thi công lắp đặt camera, mạng máy tính, truyền hình cáp…

Giới tính: Nam

Có sức khỏe tốt, siêng năng, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động

Cơ hội thăng tiến theo năng lực và đóng góp

Lương tháng 13 + Lương thưởng, Tết theo chế độ công ty

Được tham gia các hoạt động, du lịch của Công ty

