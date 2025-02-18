Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1B Trần Não, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện bàn giao lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị máy khuếch tán tinh dầu cho khách hàng.

Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của thiết bị.

Sửa chữa, thay thế linh kiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị máy khuếch tán.

Tiến hành xử lý, tư vấn kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng thiết bị máy khuếch tán.

Phối hợp với các bộ phận khác xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Lắp đặt máy thử cho khách hàng.

Thi công, sửa chữa gian hàng của công ty tại các TTTM và Showroom.

Thực hiện và phối hợp hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Báo cáo định kỳ công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy khuếch tán theo yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành điện tử, công nghệ thông tin,…

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tuổi: 26 - 35. Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc, khả năng làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, chịu áp lực công việc, cường độ làm việc cao.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (Excel, Word).

Biết lái xe ô tô và có bằng lái hợp lệ.

Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động.

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BTTN,...).

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến cao và nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin