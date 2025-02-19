Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH LASERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH LASERA
- Hồ Chí Minh: 302A Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Kiểm tra, phát hiện lỗi kỹ thuật các máy thẩm mỹ của khách hàng của Công ty để sửa chữa...
- Kiểm tra các máy mới nhập hàng về tình trạng máy, thiết bị đi kèm cũng như bộ xạc nguồn của máy
- Kiểm tra tem, nhãn của máy nếu có sai sót phải báo thông tin về hãng để kịp thời xử lý
- Lắp đặt, Sửa chữa bảo dưỡng những trang thiết bị máy thẩm mỹ, máy spa, thiết bị y tế.
- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc theo đúng hạn dựa trên hợp đồng ký kết với khách hàng.
- Khảo sát và xử lý những trường hợp máy bị sự cố hỏng móc theo yêu cầu của khách.
- Hiệu chỉnh các quy trình kỹ thuật hiện tại hoặc biên soạn mới giúp công việc được thuận lợi hơn
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về bảo trì sửa chửa máy móc, điện tử, kỹ thuật ứng dụng hoặc cơ
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có tính tỉ mỉ, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH LASERA Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, phép năm
Khám sức khỏe thường niên, du lịch, môi trường trẻ, năng động
Đào tạo kiến thức và tham gia các khóa nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LASERA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
