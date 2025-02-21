Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tín Thăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45/3 Võ Chí Công, P Phú Hữu, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Thực hiện các công việc liên quan gầm máy xe đầu kéo;

2. Tiếp nhận theo dõi thông tin bảo dưỡng sửa chữa xe vào trạm và thực hiện các công việc được giao phó liên quan;

3. Sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe đầu kéo của nội bộ công ty và khách hàng ngoài như MAN, Volvo, Scania...

4. Thực hiện công việc liên quan lắp ráp máy và hộp số.

5. Cứu hộ xe dọc đường cùng đồng nghiệp khi cần;

6. Phối hợp cùng đội ngũ để đẩy nhanh tiến độ kỹ thuật xe;

7. Công việc sẽ được đào tạo kỹ và được giao một số công việc khác liên quan đến kỹ thuật theo yêu cầu cầu của cấp trên, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp, chứng chỉ: Trung cấp, Cao đẳng hoặc chứng chỉ nghề các chuyên nghành Kỹ thuật sửa chữa ô tô, Cơ khí động lực học, thợ gầm máy....

Có khả năng thông tin về kỹ thuật oto, khả năng lắp ráp máy và hộp số.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa các dòng xe đầu kéo Hyundai hoặc Mỹ.

Địa chỉ làm việc:

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h-17h nguyên tuần, nghỉ Thứ 7

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tín Thăng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 đến 15.000.000 đ (thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm)

Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ hơn về chuyên môn.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN chính sách lao động theo quy định của Luật lao động.

Được thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật. Thưởng theo quy định của Công Ty.

Chế độ thăm hỏi hiếu hỉ với CBNV và tứ thân phụ mẫu.

Được tham gia các hoạt động đoàn thể của Công ty: Teambuilding, thăm quan, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tín Thăng

