Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ NOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Công nghệ NOS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30., Quận 3
Mô Tả Công Việc
- Tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật cho khách hàng và hướng dẫn người dùng sử dụng sản phẩm/thiết bị.
- Tiếp nhận yêu cầu và sản phẩm của khách hàng từ bộ phận liên quan, tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây lỗi, xử lý các sự cố thiết bị cho khách hàng.
- Thực hiện tiếp nhận các sản phẩm lỗi từ nhà cung cấp và xử lý với hãng để bảo hành theo chính sách.
- Lắp đặt hệ thống mạng, các thiết bị văn phòng (Máy in, Scan, Camera,…).
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu Cầu Công Việc
- Có kinh nghiệm và đã được đào tạo nghiệp vụ về sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật các sản phẩm điện tử/Laptop.
- Có kinh nghiệm cài đặt phần mềm cơ bản.
- Có kinh nghiệm về phần cứng máy tính, hệ thống mạng.
- Có kiến thức cơ bản về điện lạnh là một lợi thế.
- Siêng năng, hòa đồng, chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông.
- Giới tính: NAM.
Quyền Lợi
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
