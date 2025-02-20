Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68/10 Hoàng Diệu, P13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của thiết bị/sản phẩm

Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định

Tiếp nhận thiết bị/sản phẩm do Công ty phân phối

Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị điện tử

Giao nhận hàng bảo hành, hỗ trợ làm hàng thời gian cao điểm

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ trường nghề hoặc trung cấp trở lên chuyên ngành điện tử, điện cơ, điện dân dụng

- Tích cực siêng năng, có trách nhiệm và kỷ luật cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7.000.000-12.000.000

- Các chế độ phụ cấp, thưởng theo quy định của Công ty.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Môi trường làm việc năng động, ổn định, lâu dài và thân thiện.

- Chế độ đào tạo theo chức danh và yêu cầu của công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ

