Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 68/10 Hoàng Diệu, P13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của thiết bị/sản phẩm
Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định
Tiếp nhận thiết bị/sản phẩm do Công ty phân phối
Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị điện tử
Giao nhận hàng bảo hành, hỗ trợ làm hàng thời gian cao điểm
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ trường nghề hoặc trung cấp trở lên chuyên ngành điện tử, điện cơ, điện dân dụng
- Tích cực siêng năng, có trách nhiệm và kỷ luật cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 7.000.000-12.000.000
- Các chế độ phụ cấp, thưởng theo quy định của Công ty.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Môi trường làm việc năng động, ổn định, lâu dài và thân thiện.
- Chế độ đào tạo theo chức danh và yêu cầu của công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHONG PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
