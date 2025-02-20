Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THẠCH ANH VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SỐ 8 - ĐƯỜNG SỐ 9 - KHU PHÚ 5 - PHƯỜNG AN PHÚ, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách các công việc liên quan đến hiệu chuẩn, lắp đặt bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa... các thiết bị thử nghiệm mà công ty đang đại diện phân phối, cụ thể như sau:

- Hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ hệ thống thiết bị máy móc do công ty cung cấp cho khách hàng

- Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh các thiết bị thử nghiệm, dụng cụ phòng thí nghiệm

- Thực hiện công việc/tư vấn sửa chữa bảo dưỡng máy móc sau khi bán hoặc khi khách hàng có yêu cầu .

- Khắc phục các lỗi của máy và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan khi máy móc có sự cố xảy ra.

- Trực tiếp đến hiện trường để xử lý/sửa chữa/khắc phục sự cố

- Tham gia các khóa đào tạo từ hãng để nâng cao trình độ chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Tự động hóa/Cơ khí/Kỹ thuật

- Kinh nghiệm dịch vụ, ưu tiên kinh nghiệm làm việc với thiết bị chính xác, thiết bị thử nghiệm

- Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động báo cáo, cập nhật các tình huống phát sinh

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là lợi thế

- Khả năng chịu áp lực cao, làm việc độc lập và theo nhóm

- Có tính thần trách nhiệm cao, trung thực

- Chịu khó, sẵn sàng đi công tác xa.

- Di chuyển bằng phương tiện cá nhân (có hỗ trợ công tác phí ). có bằng lái B2 (ưu tiên)

- Sẵn sàn đào tạo khi chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH THẠCH ANH VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 2 tháng

-Cơ hội huấn luyện: Chương trình huấn luyện hiện đại, cơ hội phát huy tiềm năng và thế mạnh bản thân, định hướng phát triển tương lai

Đồng nghiệp: Môi trường năng động có tính linh hoạt cao, tích hợp hệ thống, công nghệ 4.0 trong tương tác, điều hành công việc

Ngày nghỉ: Theo thâm niên và cấp bậc công việc

Phúc lợi:

