Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH Hồng Hạnh

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 530/7A ĐT 743 Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị trong xưởng dịch vụ
- Lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng xe của khách hàng
Luôn thực hiện đúng 5S trong khu vực của mình làm việc và toàn cửa hàng.
- Khi nhận được xe do KTT hoặc KTP phân công thì thực hiện các công việc dịch vụ theo nội dung ghi trong phiếu sửa chữa, thông báo cho khách hàng khi có phát sinh công việc
- Tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật cũng như thay thế phụ tùng
- Tư vấn các phụ tùng hao mòn, phụ kiện, gói dung dịch cho khách hàng
- Tư vấn các chương trình khuyến mại đến khách hàng
- Đưa ra các hạng mục cần thay thế phụ tùng lần kế tiếp
- Sau khi hoàn tất, giao xe cho nhân viên chuyên trách kiểm tra xe ra
- Dắt xe cho khách hàng xuống vỉa hè, lau sạch tay nắm và yên xe trước khi giao xe cho khách hàng
- Tư vấn hướng dẫn sử dụng xe cho khách
- Cảm ơn và chào tạm biệt khách hàng khi khách hàng ra về
- Cuối giờ vệ sinh vị trí làm việc của mình và khu vực dịch vụ, kiểm tra vệ sinh sắp xếp tủ đồ và khóa cẩn thận
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng quản lý và xử lý các công việc và các công việc phát sinh;
- Kỹ năng sắp xếp các công việc một cách khoa học, kỹ năng xử lý tình huống nhanh;
- Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8- 15 triệu
Cơ hội thăng tiến nếu có thành tích tốt
Môi trường làm việc năng động
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước hàng năm.
Hàng tháng có thưởng hấp dẫn cho nhân viên có thành tích tốt.
Hỗ trợ cơm trưa 25.000đ/ ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HEAD Hồng Hạnh 1: Địa chỉ: Số 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 2: Địa chỉ: Số 7 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ,HN HEAD Hồng Hạnh 3: Địa chỉ: 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 4: Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

