Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19a Thạnh Lộc 15, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Khảo sát dự án và lên phương án thiết kế công nghệ.
- Lập dự toán.
- Kiểm tra hồ sơ.
- Shop drawing, lập bảng khối lượng hệ thống.
- Triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công (Revit và Shop drawing).
- Bóc tách khối lượng và lập bảng khối lượng thi công.
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Đi công trình khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ cấp trên giao.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp đại học trở lên, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm và đã làm việc ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, CAD, PP, Project.
- Am hiểu về điện và cơ khí
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
- Có khả năng chịu được áp lực công việc
- Hỗ trợ các công việc khác thuộc phòng môi trường;
Tại Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
- Thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...
- Thưởng cuối năm: Thưởng lợi nhuận + thưởng Dự án + thưởng năng suất + nhân viên xuất sắc + Thâm niên công tác.
- Tham quan du lịch hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
