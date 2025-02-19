Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19a Thạnh Lộc 15, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

- Khảo sát dự án và lên phương án thiết kế công nghệ.

- Khảo sát dự án và lên phương án thiết kế công nghệ.

- Lập dự toán.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Shop drawing, lập bảng khối lượng hệ thống.

- Triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công (Revit và Shop drawing).

- Bóc tách khối lượng và lập bảng khối lượng thi công.

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Đi công trình khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ cấp trên giao.

- Giới tính: Nam

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp đại học trở lên, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm và đã làm việc ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, CAD, PP, Project.

- Am hiểu về điện và cơ khí

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Có khả năng chịu được áp lực công việc

- Hỗ trợ các công việc khác thuộc phòng môi trường;

Tại Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

- Thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...

- Thưởng cuối năm: Thưởng lợi nhuận + thưởng Dự án + thưởng năng suất + nhân viên xuất sắc + Thâm niên công tác.

- Tham quan du lịch hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng - Môi Trường QH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.