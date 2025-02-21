Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 11 Ngõ 71 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Việt (thuộc Công ty Cổ phần Home Cooking Group) là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm gia dụng cao cấp và chính hãng hàng đầu đến từ các quốc gia phát triển như: Hàn Quốc, Nhật Bản, ...
Mô tả công việc:
Mô tả công việc
Tiếp nhận - kiểm tra - bảo hành - sửa chữa các sản phẩm nồi cơm điện: cuckoo, cuchen, tiger, ... và các đồ gia dụng khác.
Kiểm tra sơ bộ, tư vấn, hỗ trợ khách hàng từ xa các lỗi phát sinh, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Thực hiện các công việc theo phân công trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 22 - 28 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, cơ-điện tử, kỹ thuật điện, điện gia dụng
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sửa chữa các bo mạch điện tử
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt, thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, năng động và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu, sau khi được ký hợp đồng chính thức
Lương cứng: 8-10 triệu
Nghỉ 1 ngày trong tuần theo sự phân công, sắp xếp của trưởng bộ phận.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn.
Được học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các chế độ theo luật lao động và công ty (ký HĐLĐ, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp)
Nghỉ mát hè, team building, ngày lễ, tết, lương 13, và các phúc lợi khác.
Tăng lương theo định kỳ và năng lực làm việc.
Thời gian thử việc: 01 tháng, hưởng 90% lương.
Ứng viên trúng tuyển có thể đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Hồ Chí Minh

