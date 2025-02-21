Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Việt (thuộc Công ty Cổ phần Home Cooking Group) là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm gia dụng cao cấp và chính hãng hàng đầu đến từ các quốc gia phát triển như: Hàn Quốc, Nhật Bản, ...

Mô tả công việc

Tiếp nhận - kiểm tra - bảo hành - sửa chữa các sản phẩm nồi cơm điện: cuckoo, cuchen, tiger, ... và các đồ gia dụng khác.

Kiểm tra sơ bộ, tư vấn, hỗ trợ khách hàng từ xa các lỗi phát sinh, hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Thực hiện các công việc theo phân công trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 22 - 28 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, cơ-điện tử, kỹ thuật điện, điện gia dụng

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sửa chữa các bo mạch điện tử

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt, thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, năng động và cầu tiến.

Lương cứng: 8-10 triệu, sau khi được ký hợp đồng chính thức

Nghỉ 1 ngày trong tuần theo sự phân công, sắp xếp của trưởng bộ phận.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn.

Được học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được hưởng các chế độ theo luật lao động và công ty (ký HĐLĐ, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp)

Nghỉ mát hè, team building, ngày lễ, tết, lương 13, và các phúc lợi khác.

Tăng lương theo định kỳ và năng lực làm việc.

Thời gian thử việc: 01 tháng, hưởng 90% lương.

Ứng viên trúng tuyển có thể đi làm ngay.

