Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19 – Đường R Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Nam Từ Liêm
Bảo trì bảo dưỡng thang máy cho khách hàng theo lịch phân công.
- Xử lý sự cố khi có yêu cầu
- Sắp xếp hàng hóa, thiết bị tại công trình.
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.
Thời gian làm việc: T2 - Sáng T7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
