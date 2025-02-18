Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 – Đường R Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bảo trì bảo dưỡng thang máy cho khách hàng theo lịch phân công.
- Xử lý sự cố khi có yêu cầu
- Sắp xếp hàng hóa, thiết bị tại công trình.
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2 - Sáng T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT9-01, khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

