Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Bảo trì bảo dưỡng thang máy cho khách hàng theo lịch phân công.

- Xử lý sự cố khi có yêu cầu

- Sắp xếp hàng hóa, thiết bị tại công trình.

- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi lúc phỏng vấn.