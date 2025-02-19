Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHỨC NĂNG:

- Quản lý, kiểm tra, theo dõi tình trạng kỹ thuật của tàu;

- Đề xuất các phương án, giải pháp sửa chữa, cải tiến, đảm bảo tàu hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu công việc;

- Đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin giữa phòng kỹ thuật với các đội tàu;

- Đầu mối liên lạc, duy trì liên hệ với các cơ quan chức năng (bên thứ 3) để thực hiện theo các yêu cầu, đảm bảo tình trạng kỹ thuật của tàu và các thủ tục hoạt động đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng.

NHIỆM VỤ:

- Theo dõi liên tục tình trạng kỹ thuật, vật tư phụ tùng của các tàu được phân công, báo cáo lãnh đạo phòng. Là đầu mối trực tiếp kết nối tàu với Phòng KTVT và các bên thứ ba đảm bảo hoạt động thông suốt cho tàu;