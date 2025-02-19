Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 52

- 54 Trương Văn Bang, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

CHỨC NĂNG:
- Quản lý, kiểm tra, theo dõi tình trạng kỹ thuật của tàu;
- Đề xuất các phương án, giải pháp sửa chữa, cải tiến, đảm bảo tàu hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu công việc;
- Đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin giữa phòng kỹ thuật với các đội tàu;
- Đầu mối liên lạc, duy trì liên hệ với các cơ quan chức năng (bên thứ 3) để thực hiện theo các yêu cầu, đảm bảo tình trạng kỹ thuật của tàu và các thủ tục hoạt động đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng.
NHIỆM VỤ:
- Theo dõi liên tục tình trạng kỹ thuật, vật tư phụ tùng của các tàu được phân công, báo cáo lãnh đạo phòng. Là đầu mối trực tiếp kết nối tàu với Phòng KTVT và các bên thứ ba đảm bảo hoạt động thông suốt cho tàu;

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 722 Điện Biên Phủ , Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

