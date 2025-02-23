Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 912 Trường Chinh Phường 15 Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của công ty.
Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố về điện, điện tử.
Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy móc cho khách hàng
Làm bo, mạch điện tử (Có người hướng dẫn)
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
Quản lý và bảo quản các dụng cụ, thiết bị, vật tư liên quan đến công việc.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệm trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điện tử
Có thể đi công tác xa (15-20 ngày) - đi bảo trì máy móc thiết bị
Thể lực tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo khả năng ứng viên
Đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động
Có người hướng dẫn và đào tạo công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

