Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 912 Trường Chinh Phường 15 Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của công ty.

Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố về điện, điện tử.

Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy móc cho khách hàng

Làm bo, mạch điện tử (Có người hướng dẫn)

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý và bảo quản các dụng cụ, thiết bị, vật tư liên quan đến công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệm trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điện tử

Có thể đi công tác xa (15-20 ngày) - đi bảo trì máy móc thiết bị

Thể lực tốt

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Thu nhập theo khả năng ứng viên

Đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động

Có người hướng dẫn và đào tạo công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

