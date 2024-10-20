Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu đô thị T&T Phố Nối, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra và tiến hành công tác bảo trì bảo dưỡng theo lịch kiểm tra hệ thống kỹ thuật. Cập nhật sổ làm việc/sổ bàn giao công việc của bộ phận hàng ngày và kịp thời tìm hiểu, xử lý các vấn đề bất thường phát sinh. Ghi chép lượng tiêu thụ điện và nước định kỳ. Kiểm soát thường xuyên các trang thiết bị được vận hành Triển khai bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đúng định kỳ theo quy định và hướng dẫn, khuyến cáo của Nhà sản xuất (có thể gộp với ý 2) Giải quyết, khắc phục & thực hiện các yêu cầu/kiến nghị của cư dân/khách thuê Báo cáo kịp thời các sự việc, sự cố bất thường liên quan tới Hệ thống tới Trưởng Bộ phận và BLĐ để xử lý kịp thời

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành điện, cơ điện, điện lạnh,….tại các trường TC, CĐ,…trở lên Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng quản lý, vận hành tòa nhà, khu đô thị. Trung thực, cẩn thận trong công việc. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (Từ 8.5 đến 9 triệu/tháng) + phụ cấp ăn ca (35.000/ngày) + thưởng tháng lương 13, hưởng Lễ Tết và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật, đãi ngộ cạnh tranh theo quy chế Tập Đoàn (định kỳ khám sức khỏe cho CBNV, du lịch nghỉ mát, sinh nhật cá nhân, sinh nhật Tập đoàn, ốm đau hiếu hỉ,...) Được hưởng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN T&T

