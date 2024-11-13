Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 282 Trần Ngọc Giải, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang., TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện sửa chữa, bảo hành các sản phẩm điện thoại và các thiết bị điện tử thuộc hệ sinh thái của Realme theo đúng quy trình và thời gian quy định.

Kiểm tra điều kiện bảo hành của sản phẩm (Bảo hành/Dịch vụ/Đổi mới)

Thực hiện tư vấn và giải quyết các thông tin, thắc mắc của khách hàng về mặt kỹ thuật

Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.

Kiểm tra và đảm bảo tình trạng hoạt động thiết bị của khách hàng sau khi sửa chữa/bảo hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 đến 35 tuổi tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm sửa chữa các sản phẩm thiết bị điện thoại và đồ điện gia dụng

Có kiến thức về các sản phẩm, linh kiện, vật tư liên quan đến sản phẩm điện thoại, điện tử, điện gia dụng...

Xử lý công việc nhanh gọn và cẩn thận

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, ngoại hình sáng sủa

Nhiệt tình, chăm chỉ, chủ động, ham học hỏi, không ngại khó

Ưu tiên có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh)

Tại Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh : thỏa thuận khi phỏng vấn.

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cơ hội làm việc môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường

Tiếp cận hệ thống, quy trình, phần mềm chuyên nghiệp (ERP)

Được đào tạo và phát triển lộ trình nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre

